Willy Sommers vertelt in ‘Vandaag' over hartoperatie: “Ik ben nog steeds bang dat mijn hart zal stilvallen” Silke Denissen

19 februari 2020

23u12

Bron: VRT 0 Showbizz Willy Sommers (67) maakte samen met cardioloog Pedro Brugada (67) zijn opwachting ‘Vandaag’. Ze vertelden er over Willy’s hartoperatie, en over de gevolgen ervan.

“Ik had al een paar maanden een druk in mijn borstkas”, begint Willy Sommers zijn verhaal. “Een keer op het podium, een keer toen ik in de tuin aan het werken was. Sporadisch. Omdat ik in 2016 geopereerd ben voor hartritmestoornissen, moet ik elk jaar op controle. Toen ik belde voor mijn afspraak, vroeg de vrouw van dokter Brugada hoe het met me ging. Ik antwoordde: ‘Ik heb wat last van druk in mijn borstkas.’ Waarna ze uitriep: ‘Je moest bellen!’ En ze stuurde me meteen naar het ziekenhuis voor een scan. De dag erna vertelde dokter Brugada me dat het niet goed was. Ik moest meteen geopereerd worden."

Willy stond echter niet meteen open voor een operatie, vertelt hij. “Mijn weekend zat vol optredens, ik had nog nooit iets geannuleerd. Ik besefte ook de ernst niet", geeft hij toe. “In zo'n geval is het een nadeel dat we zo goed bevriend zijn", beaamt dokter Brugada. “Ik had door dat hij niet te overtuigen was, dus ik schakelde zijn vrouw Cindy in. We gaven hem twee opties: ofwel ga je naar het ziekenhuis en sta je binnenkort weer op de planken, ofwel lig je binnenkort tussen vier planken. Het werkte.”

Hoe het nu gaat met Willy? In zijn nieuwe single klinkt het alvast “Ik voel me goed vandaag”. Maar toch blijft hij angstig: “Ik ga sindsdien naar een psycholoog. Ik zit met de angst dat mijn hart zal stilvallen en daardoor val ik moeilijk in slaap. Daar praat ik over met haar.”