Willy Sommers verbouwde zijn huis speciaal voor Luna en Luka: “En mijn pensioen gaat ook rechtstreeks naar mijn kinderen”

Wim Nijsten

15 augustus 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Willy Sommers (67) en zijn gezin zijn net terug van een deugddoende citytrip naar Barcelona, uitgestippeld door dochter Luna (17). “Zij en Luka (13) wilden er écht eens met ons vieren op uit”, zegt Willy, nog nagenietend, in Dag Allemaal. De zanger hoopt dan ook dat z’n kinderen zo lang mogelijk in het ouderlijke huis blijven wonen.

“Cindy (43) zegt mij vaak dat ik niet streng genoeg ben voor Luna en Luka”, vertelt Willy aan Kim Debrie in­‘Plage Préférée’. “Maar ik heb wel graag dat ze ’t goed doen op school. Cindy en ik geven hen ook leuke dingen en we maken af en toe ’n mooie reis, dan wil ik ook dat zij op die manier hun best doen.”

Tot zijn eigen verbazing slaagt Willy er vrij goed in om zijn tieners los te laten. “Dat komt omdat wij altijd heel eerlijk zijn tegen elkaar”, zegt hij. “Op haar vijftiende kwam Luna mij vertellen dat ze een vriendje had, en tot mijn eigen verbazing had ik het daar helemaal niet moeilijk mee. Die jongen is bij ons thuis gekomen, en hij was heel vriendelijk en beleefd. Dat heeft een paar maanden geduurd, tot Luna tegen mij zei dat ze verliefd was op iemand anders. Zoiets vertelt ze eerder tegen mij dan tegen haar mama. Luna heeft die jongen vrij snel aan ons voorgesteld, en intussen zijn ze al bijna twee jaar ­samen.”

Controle houden

Ook al geeft Willy zijn kinderen veel vrijheid, toch hoopt hij dat ze zo lang mogelijk thuis blijven wonen. “Een tiental jaar geleden hebben wij het hele huis verbouwd. Luna en Luka hebben nu allebei een eigen slaapkamer met badkamer. Allemaal met de bedoeling dat ze zich goed voelen en zo lang mogelijk bij ons blijven. (lacht) Of dat zal lukken, da’s een ander paar mouwen. Luna ­begint binnenkort aan haar laatste jaar in de humaniora, en ze heeft al laten vallen dat ze daarna graag op kot zou gaan. Het zal toch met een klein hartje zijn dat we haar laten gaan... Maar we zullen wel een beetje controle proberen te houden over wat ze doet.”

“Ik ga Luna geregeld ’s nachts ophalen van een fuif, en meestal ga ik ’n kwartier te vroeg om te zien wie er daar allemaal binnengaat en buitenkomt. (lacht) Dan bel ik naar Luna dat ik er ben, en dan zegt ze: ‘Oké, maar niet binnenkomen, hé!’”

‘Aan de alarmbel’

“Ik ben meer bezig met de toekomst van mijn kinderen dan met m’n eigen toekomst”, gaat Willy verder. “Toen ik 65 werd, kreeg ik voor het eerst mijn pensioen. Ik schrok daar wel van, omdat ik mij helemaal niet oud voel. Het geld van mijn pensioen geef ik aan mijn kinderen.”

Willy bracht deze zomer ook vier dagen in Barcelona door met Cindy, Luna en Luka. “De kinderen hadden dat gevraagd”, zegt Willy. “’Papa, kunnen we eens een paar dagen met ons vieren op vakantie gaan?’ Ik zei: ‘Oei, dat heb ik precies over het hoofd gezien.’ Omdat wij ook een verblijf aan de kust hebben, dacht ik dat Luna en Luka daar blij mee waren. Maar blijkbaar wilden ze er een keer met ons vieren tussenuit. Een paar dagen weg met het vliegtuig. Tja, ik treed 55 keer op in twee maanden. En dan is het nodig dat Luna en Luka soms eens aan de alarmbel trekken.”

En dat deed Luna...

Ja. Zij had afgelopen schooljaar een spreekbeurt gegeven over Barcelona, en zij heeft de volledige reis uitgestippeld. We hebben vier dagen Luna’s spoor gevolgd, en hebben alles kunnen bezichtigen wat zij wilde zien - en wij ook natuurlijk.

Was je er al eens geweest?

Een paar keer, met mijn manager en ook ooit op een fanreis. Ik kende de stad dus wel een beetje, maar toch heb ik nog nieuwe dingen ontdekt. Zo was ik nog nooit in de Sagrada Familia, de beroemde kathedraal van Gaudí, binnen geweest. En we zijn ook naar Camp Nou, het voetbalstadion van FC Barcelona, gaan kijken. Van iemand die voor mijn manager werkt en wiens zus in Barcelona woont, hadden we leuke adresjes gekregen waar we iets konden gaan eten. Geen typische toeristenvallen, maar restaurantjes waar alleen Spanjaarden komen.

Het deed allicht deugd om er ’ns met zijn vieren tussenuit te zijn.

Ja, want dat gebeurt niet vaak. Luka heeft vier dagen aan mijn lijf gehangen. Ik vermoed dat hij dacht: ‘Ik zie mijn papa niet zoveel, maar hier wil ik hem voor mij alleen.’ Op een bepaald moment moest ik zelfs zeggen dat hij mij even los moest laten, want het was daar 35 graden! Ik heb echt super genoten van die vier dagen met m’n gezin. Dit smaakt absoluut naar meer!