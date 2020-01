Willy Sommers vandaag met spoed geopereerd: “Ik ben door het oog van de naald gekropen” MVO

31 januari 2020

20u09 16 Showbizz Willy Sommers (67) is vandaag met spoed geopereerd, zo laat hij weten via Facebook. “Ik ben vandaag door het oog van de naald gekropen!”, klinkt het.

“Bij een controle van m’n hart is vandaag gebleken dat mijn linker kroonslagader 99% dichtgeslibd was en werd er beslist om onmiddellijk over te gaan tot een operatie”, legt de Vlaamse zanger uit. “Er is zonet een stent geplaatst en alles is goed verlopen. Dat maakt dat ik helaas dit weekend niet kan optreden en ik dus verplicht ben om drie optredens te annuleren. Dat is nog nooit eerder in mijn carrière gebeurd, maar dit keer kan ik er echt niet onderuit. Mijn verontschuldigingen daarvoor!”

Hij heeft wel gedacht aan zijn vele fans, die anders enkel tickets zouden hebben voor een lege zaal. “Ik heb een paar fijne collega’s gevraagd om mij te vervangen: Christoff en Maarten Cox zullen dat morgen doen in Bocholt. Zondag in Zedelgem zal Christoff mij vervangen en Sergio zal morgen in Tongeren in mijn plaats optreden. Ik ga nu een paar dagen rusten en dan kan ik snel weer het podium op!”, belooft hij nog.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Willy aan zijn hart geopereerd moest worden. “Ik heb me echt zorgen gemaakt”, zei de geliefde volkszanger daarover in ‘Wat Een Dag’. “Ik was met de auto aan het rijden en opeens werd ik onwel achter het stuur. Ik dacht dat ik suiker nodig had en stopte om een wafel te eten en een cola te drinken, maar het ging niet over. De dag nadien ben ik naar de huisdokter gegaan, maar alles was in orde.” De zanger werd doorverwezen naar een cardioloog en kwam bij dokter Brugada terecht. Hij zag ritmestoornissen in de linkerbovenkamer van het hart en stelde voor om een cryoablatie uit te voeren.

Toen hij naar het operatiekwartier werd gebracht had hij toch even een opstoot van panische angst. “Wat als dit slecht afloopt? Ik ben met niks in orde qua testament en dergelijke”, bedacht Willy zich. “Als er met mij iets gebeurt, moet ik maken dat mijn gezin in de toekomst ook veilig is. Ik heb me toen echt zorgen gemaakt.”

BEKIJK OOK: Willy Sommers vertelt over zijn hartoperatie

Nieuwe single

Aan pensioen denkt de zanger echter nog helemaal niet. Hij bracht pas zelfs nog een nieuwe single uit. Willy staat dit jaar namelijk 50 jaar op de planken. Om die memorabele verjaardag in de kijker te zetten bracht de koning van het Vlaamse levenslied het album ‘Sommers of ‘69' uit. Uit die plaat is nu de nieuwe single uitgebracht: ‘Ik voel me goed vandaag’. En daar hoort uiteraard ook een videoclip bij. Die werd opgenomen in Bokrijk en brengt de sfeer van de jaren 60 helemaal opnieuw tot leven.