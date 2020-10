Willy Sommers test positief op corona

Showbizz Willy Sommers over onafschei­de­lij­ke band met dochter Luna: “Nu ze op kot gaat zullen onze momenten samen enkel nog intenser worden”

3 oktober De rollen zijn omgedraaid ten huize Willy Sommers (68). Vroeger was de zanger vaak weg om ergens ten velde op te treden, nu is zijn dochter Luna (18) veel minder thuis. Afgelopen week is ze begonnen aan haar studies criminologie in Gent – en het bijbehorende kotleven. “Cindy en ik hebben het volste vertrouwen in de opvoeding die we haar hebben gegeven”, aldus Willy openhartig.