Willy Sommers staat getatoeëerd op het been van zijn gitarist: “Volgende keer broek uitdoen en tonen”

In de ochtendshow van Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe op Qmusic gaat het duo elke week op zoek naar iemand die een plekje verdient in ‘Het Recordboek’. Deze week zochten ze naar het record van ‘De meeste tatoeages’. Tim, de gitarist van Willy Sommers waagde vanmorgen zijn poging naar het record met zijn 29 tatoeages. “Ik denk dat ik ongeveer 29 tattoos heb. Op de achterkant van mijn linker bovenbeen staat zelfs het hoofd van Willy Sommers met twee handjes en ‘geen probleem’ onder. De tattoo is een dikke 15 centimeter, dus het is redelijk zichtbaar”, vertelde Tim.

Hoe hij op die tatoeage komt? “Het is eigenlijk begonnen als grap. Ik speel ondertussen zes jaar bij Willy en ik ben ook nog altijd actief met Urbanus. Een vriendin van mij is tatoeëerder en vond het tof als op mijne ene been Willy Sommers en op het andere been Urbanus zou staan. En ik dacht: ‘dat gebeurt niet’. Toen ik jarig was kreeg ik een mail met de datum en het uur dat ik bij haar collega moest zijn, samen met het ontwerp dat nu op mijn been staat. Willy heeft de tattoo al gezien. Zijn vrouw Cindy vroeg of het echt was en op wiens been het stond. De volgende keer moest ik dan mijn broek uitdoen en tonen”, lachte Tim.