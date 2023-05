Willy Sommers over het verlies van zijn grote idool Tina Turner: “Ze heeft voor altijd een speciale plek in mijn hart”

De wereld is in shock na het overlijden van de ‘Queen of Rock ‘n Roll’. Woensdag stierf Tina Turnerop 83-jarige leeftijd na een lang ziekbed in haar huis in Zwitserland. Ook Willy Sommers (70) rouwt om het verlies van de legendarische zangeres. In 1989 had hij de eer om oog in oog te staan met zijn grote idool. “Ze heeft voor altijd een speciale plek in mijn hart.”