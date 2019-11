Willy Sommers openhartig over eerste ontmoeting met ‘geheime’ dochter Annemie: "Plots stond daar een meisje. 'Naar het schijnt ben jij mijn papa'" Jacob De Bruyne

26 november 2019

00u00 4 Showbizz Een openhartige Willy Sommers (67) in 'Het huis' vanavond. De zanger vertelt voor het eerst in detail hoe hij zijn lang verzwegen dochter Annemie (37) toevallig ontmoette op een optreden. "Er stonden een hele hoop kinderen rond mij voor een handtekening. Eentje zei: 'Naar het schijnt ben jij mijn papa.'"

Dat Willy Sommers in het geheim een dochter had uit zijn gebroken relatie met zangeres Truus weet iedereen. En dat hij en Annemie elkaar pas voor het eerst zagen toen ze acht was, ook. Op bezoek bij Eric Goens in 'Het huis' vertelt de zanger nu tot in het kleinste detail over die eerste ontmoeting. Sommers zegt hoe hij na een optreden in Schendelbeke handtekeningen en foto's uitdeelde aan een groep kinderen die zich rond hem verzamelde. Druk signerend sprak plots een meisje hem aan. "'Naar het schijnt ben jij mijn papa', zei één van hen. Ik had Annemie toen niet meer gezien sinds de geboorte, acht jaar daarvoor. Nadien verdween het meisje terug in de massa en kon ik haar niet meer vinden."

Al haar moed verzameld

Annemie herinnert zich de dag van die bewuste ontmoeting nog levendig. "Ik was die dag in Schendelbeke omdat mijn mama er ook moest optreden. Het was bijzonder, want mijn beide ouders waren er. Ik had mijn papa nog nooit gezien en mama zei dat ik maar eens een kijkje backstage moest nemen of ik hem daar kon vinden. Maar daar werd ik door een grote dame weggestuurd. Ik heb toen al mijn moed bij elkaar verzameld en ben bij de andere kinderen gaan aanschuiven voor een handtekening. Toen heb ik hem aangesproken, maar er kwam geen gesprek van. Ik denk dat ik zodanig onder de indruk was dat ik ben weggelopen. Ik was tenslotte ook nog erg jong." Truus en Willy hadden sinds de geboorte van Annemie een onderlinge overeenkomst. Zij zou instaan voor de opvoeding van het meisje, hij betaalde haar maandelijks. Maar zijn vaderschap moest geheim blijven, want een buitenechtelijk kind zou slecht zijn voor zijn carrière. Toen Willy's vriendin Cindy in 2002 voor het eerst zwanger werd, verscheen er een interview waarin hij zei dat hij dolgelukkig was dat hij voor het eerst vader zou worden. Zo had hij het niet gezegd, beweerde hij, maar een verdrietige Annemie - toen 20 - gooide 'het geheim' in de krant. Willy bleef lang zwijgen.

Foto's in de schuif

In 'Het huis' vertelt de zanger dat hij al die jaren toch op de hoogte was van hoe zijn dochter opgroeide. "Elk jaar stuurde Truus schoolfoto's, waardoor je haar evolutie mooi kon zien." Maar de foto's uitstallen durfde Willy niet. "Ze lagen in een geheime schuif. Ik keek er regelmatig naar, maar ik verborg ze wel voor andere mensen. Zo zag ik haar elk jaar wat veranderen." Een verhaal dat Truus zelf in twijfel trekt. "Bij mijn weten heb ik nooit foto's opgestuurd", zegt ze. Annemie spreekt dat tegen. Zij is er zeker van dat haar vader foto's van haar ontving toen ze opgroeide. "Maar niet mijn moeder stuurde ze op, wel mijn oma. Ik denk niet dat ze dat ieder jaar deed, maar hij heeft er zeker heel wat ontvangen."

"Ik denk dat mama het soms nog moeilijk heeft met hoe het allemaal is gelopen", gaat Annemie verder. "Voor mij is het belangrijkste dat ik, na alles wat er gebeurd is, toch een heel sterke band heb met mijn papa." Toch kijkt Truus niet verbitterd terug op die periode. "Ik kan er gerust mee leven, we hadden goede afspraken en we hebben oprecht een fijne tijd gehad samen. Ik ben al bij al blij dat Willy en Annemie nu zo goed met elkaar opschieten."