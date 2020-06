Willy Sommers openhartig over eerste ontmoeting met dochter Annemie: “Toen ze zei dat ze me papa wou noemen, dat was een fantastisch moment” BDB

05 juni 2020

17u15

Bron: Qmusic 0 Showbizz In de Qmusic-podcast ‘De 10 meest gegoogelde vragen over...’ vertelt Willy Sommers (67) openhartig over z'n eerste officiële ontmoeting met dochter Annemie (38). “Ik dacht altijd dat ze op een dag wel aan mijn deur zou staan”, zegt hij aan Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe.

Twintig jaar lang waren Willy Sommers en Annemie Vereecken - Willy’s lang verzwegen kind uit een gebroken relatie met zangeres Truus - vreemden voor elkaar. Intussen hebben ze elkaar opnieuw in de armen gesloten. “Ik dacht altijd dat ze op een dag wel aan mijn deur zou staan”, vertelt de zanger in de Qmusic-podcast ‘De 10 meest gegoogelde vragen over...’. “Ik heb dat dikwijls gehoopt. Door de geboorte van m’n dochter Luna, intussen 18 jaar geleden, is het verhaal in een stroomversnelling gekomen. Tijdens onze eerste ontmoeting hadden we afgesproken om iets te gaan eten. Ik zat op een terrasje en zag haar aankomen. Ze bestelde een cola en de ijsblokjes in dat glas gingen heen en weer van de zenuwen. Ik heb meteen ook gezegd dat ze mij Willy of papa mocht noemen. Ze mocht zelf kiezen en ze zei dan meteen dat ze papa wou zeggen. Dat was een fantastisch moment voor ons samen.”

Verder verklapt Willy in de podcast ook hoe hij, op 10 seconden, aan zijn artiestennaam kwam. “Ik wou graag bij mijn voornaam blijven maar ‘De Gieter’ is toch wel vreemd als artiestennaam. We zaten te brainstormen aan het raam en aan de overkant van het kanaal was er een groot bedrijf dat ‘Sommer’ heette. Ik ben geboren in de zomer en ineens dachten wij: ‘Sommers’. Dat is het! En voila, Willy Sommers was geboren”, vertelt de zanger al lachend.

Maarten en Dorothee wilden ook meer weten over het nummer ‘Laat de zon in je hart’ en daar hangt volgens Willy toch wel een heel speciaal verhaal aan vast. “Ik kreeg dat nummer aangeboden door Raymond Felix. Dat is eigenlijk altijd een vriend geweest en het was zijn droom om een liedje voor mij te schrijven. Ik zei altijd tegen hem: ‘We zullen wel zien’. Op een bepaald moment kwam hij met een cassette en vroeg hij om daar eens naar te luisteren. Ik heb dat opgezet en ik zag dat niet zitten. Ik vond het resultaat te plat. Ik heb de song dan wel doorgestuurd naar mijn producer en die vond dat echt meteen een hit. Hij heeft een orkest bij elkaar geroepen en pas toen was ik overtuigd.”



