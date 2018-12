Willy Sommers, Nicole en Hugo en Micha Mara zijn unaniem: “Rita wint 'The Voice Senior‘” JOBG

28 december 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Acht zestigplussers gooien vanavond hun stemmen in de strijd om de eerste 'The Voice Senior' te worden. Wie wint, mag een single opnemen én krijgt een leuk extra pensioen van 10.000 euro. Als het van onze 'senior' muziekkenners afhangt, gaat Rita - de moeder van dancezangeres Jessy - straks met de winst lopen.

Willy Sommers

"Ze zong jaren in mijn orkest"

Willy Sommers (66) werd zelf nog gevraagd als coach van 'The Voice Senior', maar moest passen door een bomvolle agenda. "Ik was er heel graag bij geweest, want wat een fijn programma is me dat. Ik hoop nu al dat er een nieuw seizoen komt volgend jaar. Het is nu wel duidelijk dat er nog heel veel talent in Vlaanderen rondloopt, het zou zonde zijn om dat niet te ontdekken", zegt hij. "Ik vind het zelfs een zeer emotioneel programma. Die mensen wachten al hun hele leven op zo'n kans. De meesten hebben al wel op een podium gestaan, maar ze kregen nooit de kans om echt door te breken. Nu valt alles in zijn plooi: dat is heel mooi om naar te kijken." Naar wie hij het liefst kijkt? Rita, de mama van dancesensatie Jessy van The Mackenzie. "Rita is járen de zangeres van mijn orkest geweest", zegt Willy. "Ze is een heel straffe zangeres, daarom heb ik altijd gevonden dat ze meer verdiende in de muziekwereld."

