Willy Sommers met spoed geopereerd: “Gegarandeerd een hartinfarct als hij dit weekend had opgetreden” Jolien Boeckx

01 februari 2020

06u00 131 Showbizz “Ik ben door het oog van de naald gekropen.” Willy Sommers (67) werd gisteravond met spoed aan het hart geopereerd, nadat bleek dat zijn linkerkroonslagader voor 99% was dichtgeslibd. Dit weekend stonden er drie shows op de agenda. “Maar als hij was blijven optreden, had hij gegarandeerd een hartinfarct gekregen.”

Donderdag ging Willy nog op jaarlijkse controle bij hartprofessor Pedro Brugada, gisteravond lag hij omstreeks 19 uur op de operatietafel van het UZ Brussel. “Het is ongelofelijk snel gegaan”, zegt zijn manager Ilia Beyers. Willy vertelde Brugada dat hij sinds enkele weken wat last had van een drukkend gevoel op zijn borstkas. “Uiteindelijk bleek dat al één tot twee maanden het geval, maar hij wilde ons niet ongerust maken”, aldus Beyers.

Brugada nam geen enkel risico en liet Willy onder de scanner gaan voor een gedetailleerd onderzoek. Gistermiddag volgde het resultaat: zijn linkerkroonslagader was voor 90% dichtgeslibd. ‘Ik moet u zo snel mogelijk opereren’, sprak Brugada. ‘Niks daarvan! Opereer mij maandag maar, want ik heb drie optredens dit weekend. Ik laat mijn fans niet in de steek, ik ga nu naar huis’, antwoordde Willy. “En hij is ook effectief naar huis gegaan”, zegt zijn manager. “Maar een uur later kreeg hij al opnieuw telefoon van Brugada. ‘Ik kan dat niet toelaten, Willy. Ik heb alles laten klaarmaken voor jouw operatie. Wij gaan die vanavond uitvoeren, kom nu naar het ziekenhuis. Einde discussie’, sprak hij. Het was écht serieus.”

Brugada plaatste gisteravond één stent bij Willy. Pas bij de operatie werd duidelijk dat de situatie nóg ernstiger was dan aanvankelijk het geval leek. “Had Willy dit weekend gewoon opgetreden, had hij gegarandeerd een hartinfarct gekregen. Dat zei het team van de professor”, aldus Beyers. “Blijkbaar zagen ze bij de operatie dat die kroonslagader voor 99% was dichtgeslibd in plaats van 90%. Gelukkig moest Willy donderdag op controle. Of het had anders kunnen aflopen...”

Rookt en drinkt niet

Het is niet de eerste keer dat Willy aan het hart geopereerd wordt. Vier jaar geleden had hij last van hartritmestoornissen en toen moest het team van Brugada een zenuw doorbranden. “Nadien ging alles prima met Willy. Hij leeft ook kerngezond: hij rookt of drinkt niet en sport veel. Hoe die ader op zo’n korte tijd is kunnen dichtslibben, blijft een vraag waar de specialisten de komende week een antwoord op hopen te vinden”, zegt zijn manager nog. “Ondertussen gaat het goed met Willy. De operatie is goed verlopen.”

Al was Willy’s grootste zorg gisteravond zijn drie optredens van dit weekend. Toen hij amper 5 minuten op zijn kamer was, belde hij zijn manager al. “Om te vragen of de organisatoren van die optredens niet kwaad waren. Die optredens zijn zijn leven, hé. Willy doet niets liever”, zegt Beyers. “Optredens annuleren heb ik nog nooit eerder in mijn carrière gedaan. Maar ik kan er echt niet onderuit. Mijn verontschuldigingen”, schreef Willy op zijn Facebookpagina. “Al laat ik mijn fans en de organisatoren niet in de steek. Ik heb collega-artiesten gevraagd om in te springen.”

Christoff vervangt

Christoff en Maarten Cox vervangen Willy’s optreden vandaag in Bocholt, Sergio doet dat in Tongeren. Morgen springt Christoff nog eens in, in Zedelgem. “Ik ga vanaf nu een paar dagen rusten zodat ik snel weer het podium op kan”, aldus Willy nog. Donderdag wordt hij normaal verwacht op de MIA’s, waar hij genomineerd is in de categorie ‘Vlaams populair’. “Maandag mag hij het ziekenhuis verlaten. We zullen zien wat het verdict van de specialisten is voor de komende dagen. Het blijft afwachten”, besluit Willy’s manager.

