Willy Sommers maakt zich zorgen om hulpbehoevende moeder: "Mama wil écht niet naar een rusthuis" Wim Nijsten

03 oktober 2018

06u00

"We zoeken dringend hulp, want ik kan me moeilijk de ganse dag over haar ontfermen." Willy Sommers (66) maakt zich zorgen om zijn moeder Marguerite (90), die na een recente val haar schouder brak. "Ze kan zelfs geen vlees meer snijden", zucht Willy in Dag Allemaal.

Willy is net op ­bezoek geweest bij zijn moeder wanneer Dag Allemaal hem spreekt. "Ik ga elke dag bij haar langs, al is het maar voor tien minuutjes", zegt hij in het weekblad. "En telkens zegt ze: ‘Zijt ge nu al weg?’ Ik krijg het haar moeilijk uitgelegd dat ik geen uren bij haar kan blijven."

Hoe gaat het nu met jouw ­mama?

Ze heeft veel pijn en kan haar arm nauwelijks nog bewegen. Ze kan zelfs haar vlees niet meer snijden. En dat zal zo blijven, want de breuk kan niet meer hersteld worden. Door haar leeftijd willen ze mama niet meer onder narcose brengen, omdat het risico te groot is dat ze niet meer zou ontwaken.

En dus moeten jullie op zoek naar een andere oplossing.

Tot nu toe deed mama haar eigen was en strijk, maar dat zal nu allemaal gedaan zijn. Er breekt een nieuwe episode in haar leven aan, zeg maar.

Heeft ze het daar moeilijk mee?

Toch wel. ‘Ik kan niks meer’, zegt ze. ‘Hoe is dat nu mogelijk dat ik hier nu zo zit?’ Mijn moeder is altijd zeer actief geweest en heeft altijd in haar eentje het huishouden beredderd. En nu kan ze niks meer...

Wat gaan jullie nu doen?

Mijn zus en ik zijn op zoek naar iemand die permanent bij haar kan inwonen. Blijkbaar kan je zoiets regelen via het ziekenfonds. Want ik ben niet vaak thuis en kan me dus moeilijk de ganse tijd over haar ontfermen.

Een rusthuis is geen optie?

Oh nee, daar wil ze niet van weten! Mijn zus heeft dat enkele maanden geleden al eens aangekaart, maar dat was meteen een hele discussie. Toen mijn vader vier jaar geleden overleed, zei ze: ‘Ik wil hier blijven, in het huis waar mijn man gestorven is.’

Dat klinkt zeer herkenbaar.

Dat zit in haar hoofd, hé. Ze heeft daar altijd met m’n vader gewoond, de muren hangen vol met foto’s en souvenirs. Het is heel moeilijk om daar afscheid van te nemen. Ze moet en zal in haar huisje met haar tuintje blijven wonen.

Kan dat nog, denk je?

(zucht) We zullen snel een oplossing moeten vinden. Mijn zus en ik gaan sowieso elke dag langs, dat deden we vroeger ook al. Om te zien of ze niks nodig heeft, of misschien gevallen is. Je kan het nooit weten, hé. Er komt ook al jaren lang iedere ochtend een verpleger om haar te verzorgen, elke middag wordt haar eten gebracht en er komen een kapster en pedicure aan huis.

Beseft jouw moeder dat ze hulp nodig heeft?

Ze beseft dat zeker, maar ze wil echt niet uit haar huis. Twee jaar geleden heeft mama haar heup gebroken, en moest ze naar het ziekenhuis. De eerste dagen had ze het erg moeilijk en zei ze de hele tijd dat ze naar huis wilde. Maar na enkele weken was dat compleet omgeslagen, en was ze daar echt graag. Mijn zus en ik hopen dat het ook zo gaat als ze ooit naar een rusthuis moet.

Artiesten hebben wel vaker een speciale band met hun mama. Zo belde Will Tura na elk optreden naar zijn moeder.

Dat is bij mij niet mogelijk. Ik kom ’s nachts om twee, drie uur thuis, dan kan ik niet meer bellen, hé. Maar mama volgt wel nauwgezet mijn carrière. Elke maand print ik voor haar een lijst van mijn optredens af, en die ligt naast haar op een tafeltje. Ik denk dat ze daar zeker tien keer per dag naar kijkt, om te weten waar ik op dat aan moment aan het zingen ben.

Jij houdt de komende tijd je telefoon vast extra in het oog.

Da’s al een tijdje zo, hoor. Als mijn gsm rinkelt, heb ik altijd schrik: ‘Er zal toch niks met mama zijn, hé?’ Ze heeft ook een alarmknop als er iets mis is. Ik hoop echt dat ze nog een paar mooie jaren voor zich heeft.