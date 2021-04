Willy Sommers kreeg zijn eerste coronaprik: “Ik ben gerust”

“Binnen een paar weken, in juni, krijg ik mijn tweede prik van Pfizer”, vertelt hij aan Showbizzsite. “Alles is goed verlopen en het heeft absoluut geen pijn gedaan.” Sommers is dus blij dat hij eindelijk beschermd is tegen het virus. “Het stelt me gerust”, klinkt het. “Heel mijn gezin is eind oktober vorig jaar besmet geraakt. We moesten allemaal in quarantaine. Ik kan je zeggen, ik ben nog nooit in mijn leven zo ziek geweest. Ik wil het echt niet meer meemaken, dus ik ben blij met die eerste prik. Het geeft mij een gerustheid dat het beter gaat worden in de toekomst. Plus, als we gevaccineerd zijn kunnen we elkaar weer ontmoeten en mogen er binnenkort weer optredens doorgaan. Toch ook iets waar we allemaal naar uitkijken.”