Willy Sommers kan amper revalideren van hartoperatie door corona: “Maar ik probeer dagelijks aan 10.000 stappen te geraken”

Showbizz

Met z’n vrouw Cindy, zoon Luka (14) en dochter Luna (17) reist Willy Sommers (67) deze week voor ‘ Groeten Uit ’ terug naar 1964. Toen was Willy twaalf en had hij al een overvolle agenda. En het is net dát wat Willy in deze coronaperiode zo mist. “Ik word stilaan gek van dat thuiszitten”, zegt hij in weekblad TV Familie.