Willy Sommers is één jaar getrouwd: "Optreden is mijn leven, dat mag Cindy me nooit afpakken" CD

28 september 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Een jaar geleden beloofde Willy Sommers (66) eeuwige trouw aan Cindy. Al betekent dat niet dat hij meer tijd vrijmaakt voor haar en het gezin. De carrière van de zanger floreert als nooit tevoren, met dank aan zijn optreden op Pukkelpop. "De jeugd heeft mij ontdekt."

Het was compleet onverwacht, die vrijdag 29 september 2017. De opnames voor het VTM-programma 'De Laatste 24 uur' brachten presentatrice Nathalie Meskens bij Willy Sommers thuis. "Wat wil jij nog doen, mocht je nog 24 uur te leven hebben?" luidde de vraag. "Trouwen met Cindy", was het antwoord van de zanger. En zo stonden Willy en Cindy enkele uren later in het gemeentehuis om elkaar het jawoord te geven. Intussen zijn we exact één jaar verder, maar een groot feest voor hun katoenen bruiloft zit er niet in. "Ik moet die dag twee keer optreden, dus we gaan ons etentje met het hele gezin moeten verschuiven naar een andere datum."

Vindt Cindy dat niet erg?

"Als je al twintig jaar samenleeft met een artiest, ben je dat wel gewoon. Als er een feest is en ik kan er niet bij zijn, dan proberen we dat te verschuiven naar een andere datum. Maar iets afspreken met mij is sowieso heel moeilijk."

Maar de dag zelf ga je haar toch wel verrassen met een kleine attentie?

"Ik ben niet zo de man van de cadeaus. Dat laat ik meestal in de veilige handen van onze dochter Luna. Die is heel goed in het vinden van originele pakjes. En zij doet mij daar meestal ook aan denken (lacht)."

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN