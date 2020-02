Exclusief voor abonnees Willy Sommers’ echtgenote Cindy na hartoperatie: “Ik zei tegen hem: wil je nog verder met ons? Dan ga je nú binnen” Redactie

15 februari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Het maalt door mijn hoofd: wat als hij er niet meer was geweest?” Nu Willy Sommers (67) door het oog van de naald is gekropen, is echtgenote Cindy (43) vastbesloten om hun mooie momenten samen nóg meer te koesteren. Dat vertelt ze deze week openhartig in Dag Allemaal.

Willy Sommers en zijn ­Cindy. Hun liefde is ­onverwoestbaar, maar het noodlot heeft niemand in de hand. De zanger heeft in allerijl een hartoperatie ondergaan die zijn leven heeft gered. “Willy was na een controlebezoek aan cardioloog Pedro Brugada ­gewoon terug naar huis gekomen”, vertelt Cindy in Dag Allemaal over de bange dagen die het koppel beleefde. “Hij moest een medicijn nemen om zijn hartkloppingen te verminderen, maar daar kreeg hij hoofdpijn van. Ik moest net de kinderen van school gaan halen, maar het maalde door mijn hoofd: wat als er nu toch iets gebeurt? Ik heb toen professor Brugada gebeld en hij zei direct dat het ernstig was. Hij had tegen Willy gezegd dat hij zich beter meteen liet opereren, maar hij wilde niet luisteren. Hij wilde toch gaan optreden. ‘Daar zal ik dan eens een stokje voor steken’, zei ik toen tegen de professor.”

