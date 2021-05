Willy Sommers denkt te weten van wie hij het coronavirus kreeg

“Mijn hele gezin was ziek, maar we hadden allemaal andere symptomen”, zo vertelt Willy over zijn ervaring met het virus. “Ik had vooral een zwaar gevoel in mijn benen, ik kon bij wijze van spreken de trap niet meer op. Ik was moe, misselijk... Ik had schrik dat ik naar het ziekenhuis zou moeten voor een beademing. Gelukkig is dat niet gebeurd. Mijn vrouw had geen smaak en geur meer, en ook geen eetlust. Mijn dochter Luna had hoofdpijn en koorts. En onze zoon, Lucca, die had eigenlijk het meeste last van ons allemaal. Hij had een keelontsteking en een zware hoest. Ik vermoed dat hij ons besmet heeft, vanuit school. Hij was de eerste die met symptomen zat en uiteindelijk kregen we het allemaal.”