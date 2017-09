Willy Sommers compleet onverwacht getrouwd 20u05

Bron: vtmniews.be

Willy Sommers (65) is deze namiddag plots getrouwd met zijn vriendin Cindy De Meyer (41). Dat bevestigt de Vlaamse zanger aan VTM NIEUWS. Gisteren wist hij nog van niets, want het huwelijk gebeurde in het kader van het nieuwe VTM-programma 'De laatste 24 uur' dat Nathalie Meskens dit najaar mag presenteren. Het is het eerste huwelijk voor Sommers.