Willy Sommers blikt terug op 50 jaar carrière Jolien Boeckx

22 augustus 2019

00u00 2 Showbizz Een halve eeuw staat Willy Sommers (67) intussen op de planken. Op zijn nieuwe plaat, 'Sommers of 69', neemt hij je via Vlaamse bewerkingen van Engelstalige hits mee naar het jaar waarin hij 17 was: wilde blonde haren, een womanizer 'pur sang' en geboren voor de bühne. Vijf anekdotes bij vijf songs.

'Oh wat een tijd'

"Elke week ander liefje"

'Oh wat een mooie tijd' zingt Willy op zijn nieuwe plaat. En of hij een glorietijd beleefde als 17-jarige. "Ik had lang haar en droeg stoere jeans en T-shirts. In Amerika hadden ze David Cassidy, in Vlaanderen hadden ze mij. Ik had het effect dat Niels Destadsbader nu heeft. Alle jonge vrouwen waren fan van mij. Ondertussen ben ik al 22 jaar intens gelukkig met mijn vrouw Cindy, maar ik moet bekennen dat ik vroeger wel een playboy was... "

Willy zong vóór zijn solocarrière twee jaar bij zijn coverband The Yeats en trad daarmee wekelijks op in discotheken. "Het krioelde daar van de vrouwen. Maar ik had eigenlijk een vriendin en die was natuurlijk jaloers. Het was al snel gedaan tussen ons."

En kwam hij dan na één van zijn optredens op school aan met zijn auto, dan stak zijn voorruit vol briefjes. "'Willy, bel mij, ik kan niet zonder jou': wát een tijd."

'Waar ga je heen?'

"Plaat opnemen tussen bordelen"

'Waar ga je heen?' Naar de prostituees. Althans, zo léék het toch toen Willy zijn eerste single ging inzingen. "Dat was in een klein pand dat je enkel kon bereiken via een heel smal gangetje, pal tussen twee bordelen in Brussel. Mijn vader was daar toen bij en ik hoor het hem nog zo zeggen: 'Manneke, hier ben jij nog véél te jong voor! We zijn weg.' Maar ik moést daar zijn. Uiteindelijk heb ik hem kunnen overtuigen (lacht)" Het nummer gaat nu ook effectief over een meisje dat zich prostitueert om extra geld te verdienen. "Ik heb nooit zo iemand gekend, voor alle duidelijkheid. Maar ik vind het een heel aangrijpende tekst. Dit nummer raakt mij het meest van de hele plaat."

'Zigzag flaneren we op straat'

"Soms eens gefaald, alimentatie betaald"

'Zigzag flaneren we op straat', zingt Willy in een duet met Helmut Lotti. Een leuk liedje met een ludieke knipoog. Zo vertellen de heren al zingend over elkaar: 'Ik zag je altijd met een andere vriendin, jij hield er de schwung in.' "Helmut en ik kennen elkaar al jaren en wilden eens samen een nummer maken. Het was zó plezant om te maken. We hebben goed gelachen in de studio." 'Soms eens gefaald, alimentatie betaald', zingen de twee zangers. "Tja, we vertellen over de dingen die we allebei meegemaakt hebben in ons leven. Al zijn niet álle dingen in het nummer autobiografisch. Helmut is trouwens van het jaar 1969: de cirkel is rond."

'Ik voel me goed vandaag'

"Op huwelijk Eva De Roo en Jan Paternoster"

Sinds hij vorige zomer op Pukkelpop dé show van het jaar gaf, is Willy populairder dan ooit bij de jeugd. Zelfs StuBru-presentatrice Eva De Roo en Black Box Revelation-zanger Jan Paternoster zijn fan. "Een half jaartje geleden mocht ik zelfs optreden op hun huwelijk. Ze wilden mij per se op hun trouwfeest. Om 1 uur 's nachts ben ik daar gaan optreden, op het domein van Daan Stuyven, met wie ik nog op Pukkelpop stond - hoe toevallig!", lacht Willy. "Ik moest mij daar omkleden in Daans kamer. Plots nam hij me vast en zaten we aan zijn piano een nummer te maken in het holst van de nacht. Jongens toch, ik zit in de fleur van mijn leven." Het nummer 'Ik voel me goed vandaag' omvat dat perfect.

'Wat een beetje liefde kan doen'

"Ik zou aanvankelijk leerkracht worden"

'Wat een beetje liefde - voor muziek - kan doen.' Had Willy het in 1969 niet zo druk gehad met optreden, stond hij nu voor de klas Nederlands, Engels en Duits te geven. "Eén jaar heb ik gestudeerd. Ik was dan wel een rebel op school, de vrouwelijke leerkrachten waren fan van mij. Ze hielpen mij zelfs met notities maken. (lacht)" Willy's ouders stelden zich veel vragen bij de combinatie school en optreden. "Niet verwonderlijk, want ik deed er dan ook nog een pak hobby's bij. Ik kon alles goed combineren." Tot hij meer dan 25 optredens per maand moest doen. "Ik zou eventjes stoppen met school. Intussen zijn we 50 jaar verder. Nee, ik heb nooit spijt gehad."

'Sommers of 69' komt morgen uit.