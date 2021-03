Willy Sommers bijna geen artiest: “Ik moest auditie doen tussen twee bordelen en twijfelde om binnen te gaan”

ShowbizzZanger en presentator Willy Sommers was vandaag te gast bij Ann Van Elsen in ‘Speeltijd’ op Joe. In het programma keert Ann elke week met een bekend persoon terug naar de schooljaren om de fijne momenten uit de tienerjaren te herbeleven. Van toffe klasverhalen tot spannende eerste keren: Willy vertelde honderduit over zijn jeugd.

Zo vertelde hij bijvoorbeeld over zijn voetbaltalent. “Ik wou eigenlijk voetballer worden, dat was mijn grote droom. Muziek is pas achteraf gekomen, toen ik bij de Yeats ben begonnen. Toen mijn aandacht meer naar de muziek ging, zei de trainer: ‘Allez willy, je hebt zo veel talent en nu ga je daar op een gitaarke gaan spelen.’”

De start van Willy’s carrière verliep niet zoals die van artiesten vandaag. Programma’s als ‘The Voice’ of ‘X-Factor’ bestonden niet, dus ze moesten echt op het veld gaan. “Wij mochten het voorprogramma spelen van ‘The Pebbles’. Ik werd als enige uitgenodigd voor een stemtest in het Nederlands. Dat was een studio aan het noordstation, heel vreemd, de studio lag in een smal straatje tussen twee bordelen. We dachten zouden we wel binnengaan? Waar gaan we terecht komen? Daar heb ik mijn stemtest gedaan. Ik kreeg maar 1 kans.”

Al maar goed dat hij een kans kreeg als artiest, want bijvoorbeeld een job bij de bank was niets voor hem. Dat ontdekte hij toen hij er vakantiewerk deed. “Ik deed er al het werk dat al de rest niet wilde doen, rekeningen natellen, koerier spelen binnen de bank. Ik heb dat een maand gedaan, via mijn vader, die maand was voor mij een lijdensweg, toen heb ik beslist, dit wil ik nooit doen, op een bureau zitten, van 9 to 5. Dat was een extra drive om voor een ander leven te gaan.”

