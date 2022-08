Willy Naessens toont voor het eerst zijn 19de eeuwse kasteel in Normandië: “Je hebt hier ruimte, ruimte en ruimte”

Als Willy Naessens (83) niet aan het werk is, brengt de West-Vlaamse bouwreus zijn tijd door in Normandië. Met zijn Marie-Jeanne (72) vindt hij er rust in hun 19de eeuwse chateau. In ‘Het Vakantiehuis’ geeft hij voor het eerst een rondleiding. “Veel van de oude meubels hebben we behouden.”

Zo ergens tussen Rouen en Amiens, temidden de glooiende velden van het groene Normandie, staat het piekfijn opgeknapte buitenverblijf van Vlaanderens bekendste ondernemerskoppel. Birgit Van Mol, vakantieganger par excellence in de HLN Original ‘Het Vakantiehuis’, overvalt de twee met een bezoekje tijdens hun dagelijkse zwempartij in de achtertuin.

“Marie-Jeanne heeft al twintig rondjes gezwommen, ik achttien”, aldus een watertrappelende Naessens. Het logo van zijn bedrijf - u herkent een soort naar beneden happende Pacman - is in donkerblauwe tegeltjes in de zwembadvloer gemetseld. Zijn ochtendlijke zwemrondjes houdt hij bij met een telraam op de zwembadrand. “Anders zwem je meer dan je denkt”, duidt de kranige tachtiger.

Extra ruimte

Het interieur is dat zoals het een 19de eeuws kasteel - bouwjaar 1829 - betaamt. Klassiek. Met scharlaken rode muren, olieverf schilderijen in vergulde kaders, kristallen lusters en kloeke kandelaars op een eindeloos lange eettafel. “Veel van de meubels hebben we behouden”, vertelt Naessens. “Maar het is vooral Marie-Jeanne die zich bezig houdt met de inrichting.” Het gaat dan meer specifiek over de twee veranda’s aan weerszijden van het chateau. “Toen we het kochten stonden hier enkel lage muurtjes in de buitenlucht”, aldus de Marie-Jeanne, inmiddels vier jaar getrouwd met haar voormalige baas. “Door er buitenkamers van te maken creëerden we extra ruimte.”

En dat is nu precies waar de West-Vlaamse miljonair in de eerste plaats op zoek is in zijn buitenverblijf. In zijn uitgestrekte kasteelpark liet Naessens zelfs een landweg in zijn bedrijfslogo aanleggen. “Je hebt hier ruimte, ruimte en ruimte. En kalmte. Dat is voor mij de bedoeling van vakantie”, vertelt Naessens. “Van hier naar daar rijden is niet meer aan mij besteed.”

Boerenpaarden

Tenzij met zijn paarden dan. De edele hoefdieren kleuren in allerlei vormen zijn interieur. Beeldjes, oude foto’s, details verwerkt in een glazen plateau. Naessens trekt er ook in Normandië vaak op uit met zijn vierspan. Voor de ereburger van Wortegem-Petegem zijn zijn boerenpaarden meer dan gespierde werkknollen.

“Toen ik met kanker in het ziekenhuis lag (Naessens werd sinds 1994 in totaal vier keer gediagnosticeerd, red.) , zei ik tegen mezelf: Willy, je hebt hard gewerkt. Je hebt risico’s genomen en veel geld verdiend. Maar wat ben je ermee? Niets. Als ik kán terugkeren, zoek ik een hobby’. Ik probeerde wandelen in een wandelclub en heb ook twaalf jaar gegolfd. Maar in die tijd kocht ik ook twee boerenpaarden, ondertussen ben ik er zo’n dertig jaar mee bezig. Ze zijn mijn lang leven.”

