Willy Naessens sloot Marie-Jeanne buiten op hun huwelijksnacht

09 november 2018

14u28

Bron: Eigen berichtgeving/NB 0 Showbizz Willy Naessens gaf vandaag een persconferentie om bekend te maken aan welke goede doelen hij en zijn vrouw Marie-Jeanne het geld van hun huwelijk zullen schenken. Daar vertelde de zakenman ook dat hun huwelijksnacht niet helemaal verliep zoals ze voor ogen hadden.

Begin juli stapte Willy Naessens (79) eindelijk in het huwelijksbootje met zijn Marie-Jeanne (68). Daar hoorde een groot feest bij, waarop de gasten lustig hun beentjes losgooiden. Al deed Marie-Jeanne dat ietsje langer, want Willy kroop rond een uur of drie zonder haar in zijn bed. Toen zijn kersverse bruid in de vroege uurtjes naast hem wilde kruipen, kwam ze echter bedrogen uit, vertelde Naessens vandaag. Zijn slaapkamer is immers uitgerust met een speciaal slot: om inbraken te voorkomen kan je dat alleen langs de binnenkant openmaken. Marie-Jeanne kon dus haar eigen slaapkamer niet in en moest haar huwelijksnacht in de logeerkamer doorbrengen. Moederziel alleen. Gelukkig maakte hij de nacht erna alles goed, liet de zakenman nog weten.

Marie-Jeanne en Willy, die naar eigen zeggen niets meer nodig hebben, vroegen hun huwelijksgasten om geld te doneren aan het goede doel. In totaal werd er maar liefst 125.000 euro gestort door hun personeel, familie, vrienden en klanten. Willy zelf doet er nog eens 25.000 euro bovenop, zodat hij 150.000 euro kan overmaken aan het goede doel. Dat bedrag zal verdeeld worden over 16 organisaties in de Vlaamse Ardennen en daarbuiten, meldde hij vandaag. “We zijn overdonderd door de gulheid van onze gasten. Het doet deugd te weten dat mensen toch nog een groot hart hebben”, voegde Marie-Jeanne eraan toe.