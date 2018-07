Willy Naessens officieel getrouwd met zijn Marie-Jeanne: “Ja, er zijn traantjes gevloeid” Thomas Vandewalle

Ondernemer Willy Naessens (79) is deze middag officieel getrouwd met zijn levensgezellin Marie-Jeanne Huysman. Het huwelijk voor de wet vond niet toevallig plaats op 5 juli. Het is niet enkel de verjaardag van Marie-Jeanne die vandaag 68 kaarsjes uitblaast, maar ook de dag waarop ze 51 jaar geleden startte in het bedrijf van Naessens en de dag waarop hij haar vorig jaar ten huwelijk vroeg.

“Ja, er zijn traantjes gevloeid”, bekende Marie-Jeanne na afloop. “Dit huwelijk is voor ons de kers op de taart.” Naessens stak op zijn beurt zijn liefde voor Marie-Jeanne niet onder stoelen of banken. “Ik hou van deze vrouw. En ik ben ook zeer dankbaar dat ze al meer dan 50 jaar aan mijn zijde staat.” Het huwelijk werd in intieme kring voltrokken in het gemeentelijk domein De Ghellinck in Elsegem. Het kerkelijk huwelijk vindt komende zaterdag plaats. Er lopen 80 koppels in de suite die worden aangevoerd met 36 koetsen. Alle inwoners van het dorp zijn uitgenodigd om mee te vieren. Zo heeft Naessens niet enkel een groot scherm voorzien waarop ze de plechtigheid kunnen volgen, maar laat hij ook 400 flessen champagne koud zetten.