Exclusief voor abonnees Willy Naessens is op z’n 80ste nog begaan met zijn uiterlijk: “Binnenkort ga ik voor mijn vierde mini-facelift” Redactie

03 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Hij stond ooit op het randje van een faillissement en dacht eraan een frituur in Zuid-Frankrijk te openen, maar Willy Naessens is er de man niet naar om makkelijk op te geven. Niet in zaken, niet in de liefde. “Ik hield van twee vrouwen tegelijk, dus zorgde ik er met veel diplomatie voor dat ze elkaar leerden waarderen", zegt Willy in het weekblad Dag Allemaal.

Vandaag is Willy de man achter 36 bedrijven, 26 fabrieken en 1.500 personeelsleden. Wanneer we opmerken dat hij desondanks geen zorgrimpels heeft, knipoogt hij schalks: “Leve de plastische chirurgie!” Maar eerst neemt Willy ons een stuk mee terug in de tijd.

Het leven is geven en nemen

“Ik was nog geen veertien jaar toen mijn schooltijd er al opzat. Om eerlijk te zijn: ik ben van school gestuurd. En misschien is dat ergens mijn geluk geweest. Om Frans te leren zat ik toen op internaat in het Waalse Pecq. Vlak voor de vakantie was het kermis in het dorp en de verleiding was te groot. In plaats van braaf in mijn chambrette te blijven, ben ik samen met mijn maten Verstraete en Antheunis langs de noodtrap ontsnapt. We zaten om een uur of elf ’s avonds met onze liefjes in de botsauto’s en amuseerden ons geweldig, tot we merkten dat de surveillant ons aan de kant stond op te wachten. ‘Kom ne keer mee. Wat doen jullie hier? Weggelopen?’ Wij met de staart tussen de benen mee naar de directeur, die ons op slag van school stuurde.”

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis