Willy deelt ontroerend verhaal in Hotel Römantiek: “Mijn dochter stierf op haar 34ste verjaardag” DBJ

30 januari 2019

21u43 0 Showbizz Al voor de derde keer zetten Otto-Jan Ham, Frances Lefebure en Sven De Leijer de deuren van hun Hotel Römantiek open. Vierentwintig 65-plussers zoeken daarbij naar een nieuwe liefde. Er werd veel gelachen, maar vrijgezel Willy deelde ook een erg ontroerend verhaal.

Terwijl hij met twee dames naar het hotel reed, vertelde de 65-jarige Willy dat hij zijn vrouw verloor aan kanker. En zijn 34-jarige dochter in een verkeersongeval. “De eerste drie jaar moesten ze mij niet spreken. Ik heb in de put gezeten”, getuigt Willy.

Het was een ontroerend verhaal in de eerste aflevering van ‘Hotel Römantiek’, maar gelukkig was er ook plaats voor een lach. Bijvoorbeeld wanneer de acht mannelijke vrijgezellen zich op een fijne manier proberen voor te stellen. De zestien vrouwen konden nadien kiezen met wie ze naar het hotel gingen.

Een ander leuk moment was er te bemerken bij Georgette en Willy, allebei vrachtwagenchauffeurs. Plots blokkeert er, tijdens het rondstruinen in de Tunesische straatjes, een vrachtwagen de weg. Toeval of truc?

