William Vaesen, na k3 ook het geheim achter succes Camille: "Ze is geen handpopje, bijna elk idee vertrekt bij haar”

ShowbizzHij had de showbizz vaarwel gezegd na de verkoop van K3 aan Studio 100. Nooit zou William Vaesen (47) nog artiesten managen. “Tenzij ik iemand tegenkom die écht straf is”, dacht hij. Drie jaar na zijn ontdekking van Camille (20) bevestigt Vlaanderen zijn buikgevoel, getuige de bekroning tot ‘artieste van het jaar’ op de Gouden K’s. Vaesen vertelt over het parcours van zijn poulain, hoe er toch een tikje K3 in hun werking zit en hoe hij waakt over haar mentale gezondheid. “Ze ziet er dan wel een volwassen vrouw uit, ze is en blijft nog steeds een meisje van 20.”