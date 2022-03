William en Kate moeten bezoek aan dorp in Belize afzeggen na protesten

Normaal gezien zouden William en Kate zondag een bezoekje brengen aan de Akte’il Ha cacaoboerderij in Boden Creek. Maar op vrijdag werden er in het dorpje protesten georganiseerd. De bewoners zouden geen inspraak hebben gehad in het bezoek en er niet mee opgezet zijn dat de royals met een helikopter op het plaatselijke voetbalveld zouden landen. Bovendien wordt het bezoek door de inwoners gezien als kolonialisme. Ze hielden borden omhoog met daarop onder meer ‘Prins William, verlaat ons land.’

Het protest komt voort uit een conflict over stukken grond die verloren zijn gegaan in het koloniale tijdperk. Het dorp is onder meer in conflict met Flora & Fauna International, een liefdadigheidsinstelling die ecosystemen beschermt en waar prins William beschermheer van is. Bewoners mogen een groot stuk grond niet gebruiken van de liefdadigheidsinstelling omdat dit “privéterrein” zou zijn.