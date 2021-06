William en Kate krijgen belangrijke missie in Schotland: “Ze moeten de onafhankelijkheid voorkomen”

RoyaltyPrins William (38) en zijn echtgenote Kate Middleton (39) hebben een belangrijke en aartsmoeilijke taak gekregen van de Queen: zorgen dat Schotland niet uit het VK stapt. Het koppel gaat vanaf nu meer tijd doorbrengen in Balmoral, in de hoop dat hun sprankelende aanwezigheid het volk overtuigt om tegen de onafhankelijkheid te stemmen.

In 2014 beslisten ze nog om in het VK te blijven, maar sinds de brexit voelen de voornamelijk pro-Europese Schotten zich bedrogen in die keuze. Dat werd duidelijk toen de Scottish National Party, de Schotse Nationalisten, de verkiezingen met een grote voorsprong wonnen in mei. De kans is dus groot dat er binnenkort een nieuw referendum aan zit te komen én dat de Schotten er dan wel voor zullen kiezen om onafhankelijk te worden.

Queen Elizabeth wil haar Verenigd Koninkrijk niet uit elkaar zien vallen, en zet haar beste geheime wapen in: haar populaire kleinzoon en zijn echtgenote. William en Kate worden graag gezien, ook in Schotland. Hun charmes moeten de lokale bevolking ervan overtuigen dat het toch wel fijn is om een koningshuis te hebben. Prins Charles, de troonopvolger, moet men daarvoor niet sturen. Hij ligt veel minder goed in de peilingen en is zelfs één van de redenen dat vele Schotten de monarchie achter zich willen laten. De fris ogende William, daarentegen, kan hen eraan herinneren dat er een veel modernere monarchie in het verschiet ligt.

Toch wordt het ook voor hem geen makkelijke opgave. Het Britse koningshuis heeft veel aan populariteit moeten inboeten sinds de Megxit en het schandaal rond prins Andrew. Dat Schotland in 2016 massaal tegen de brexit stemde en er nu toch de gevolgen van moet dragen, was de laatste druppel.

Kate en William gaan meer tijd doorbrengen in Schotland. In mei brachten ze er pas nog een bezoekje.

Balmoral

William en Kate zullen meer tijd gaan doorbrengen in Balmoral, het zomerhuis van de koninklijke familie in Schotland. Ze moeten dat als een volwaardig huis gaan behandelen en minder als een vakantieplek. De hertog en hertogin van Cambridge waren perfect voor die rol als bemiddelaars, gezien zij connecties hebben met Schotland. Ze gingen er allebei naar school en leerden elkaar kennen op de universiteit in St. Andrews. Die geschiedenis willen ze gebruiken om de banden met het plaatsje weer te versterken. In mei bracht het koppel al een bezoekje aan hun oude campus. Er was toen veel te doen rond hun ‘stiekeme date' in een fish ‘n chips-restaurant waar ze als studenten vaak gingen eten. Dat staaltje nostalgie zorgde voor heel wat ‘sympathieke pers’ over het koningshuis, en was ongetwijfeld de inspiratie voor dit nieuwe plan. “Ze moeten niet overkomen als bezoekers, maar als inwoners”, zegt een insider. “Ze worden ingezet als een zichtbaar symbool van de band tussen Engeland en Schotland”.

William kan die rol vermoedelijk beter vervullen dan de Britse premier Boris Johnson. Uit een recente peiling komt volgens de krant naar voren dat 71 procent van de Schotten een negatief beeld heeft van Johnson, terwijl 69 procent juist wel positief is over de prins.

Wanhopig

Het pro-onafhankelijkheidskamp in Schotland heeft al duidelijk gemaakt dat het niet zit te wachten op koninklijke bemoeienis. De voormalige Schotse premier Alex Salmond suggereerde onlangs dat zijn “wanhopige” ideologische tegenstanders proberen de prins voor hun karretje te spannen. Hij riep het koningshuis volgens Britse media op vooral boven de politiek te blijven staan.

Kate en William gaan meer tijd doorbrengen in Schotland. In mei brachten ze er pas nog een bezoekje.

Kate en William gaan meer tijd doorbrengen in Schotland. In mei brachten ze er pas nog een bezoekje.

