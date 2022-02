William Boeva stelt reeks voorstellingen uit na coronabesmetting: “Pieter Loridon, stop met aanbellen. Je krijgt mijn snot niet”

Celebrities Mel B over huwelijk waarin ze mishandeld werd: “Nog altijd flashbacks”

Mel B (46) was in een interview met The Sun erg openhartig over de posttraumatische stress die ze nog altijd ervaart na haar huwelijk waarin ze mishandeld werd. Ze is ondertussen al vijf jaar gescheiden van haar ex-man, Stephen Belafonte (46), maar de herinneringen aan de mentale en fysieke pijn blijven haar kwellen: “Ik word ‘s nachts nat van het zweet wakker van angst.”

