William Boeva blijft achter zijn uitspraken over ‘Down the road’ staan: “Mooi programma, maar dit is geen inclusie”

BV“Vlaamse media: wij mensen met een beperking zijn hier niet om jullie jezelf beter te laten voelen.” Het is met die woorden dat William Boeva in een open brief uithaalt naar de makers van onder meer ‘Down the road’ en ‘Out of office’. De 32-jarige komiek, die zelf een beperking heeft, is het niet eens met de manier waarop personen met een beperking in beeld worden gebracht. De openbare omroep betreurt de uithaal: “Wij zijn net heel trots op het hartverwarmende ‘Down the road’.” Maar de comedian blijft achter zijn uitspraken staan. “Inclusie is iemand met een beperking die het weerbericht voorleest.”

In een interview met Showbits geeft de komiek wat extra uitleg. “Ik vind het een warm programma om naar te kijken, maar dit helpt ons gewoon niet vooruit”, aldus Boeva. “Zo’n programma mag er van mij zeker zijn, maar de VRT mag niet doen alsof dit inclusie is. Nee, inclusie is iemand met een beperking die het weerbericht voorleest.”

Maandagavond deelde William Boeva een uitgebreide post op Facebook. Het bericht ging in een mum van tijd viraal. Meer dan 7.000 mensen hebben de post gedeeld. Zo’n 1.400 personen lieten een reactie achter. De open brief kreeg ook al meer dan 17.000 likes. Hij heeft het in zijn bericht onder meer over zijn persoonlijke ervaringen. Daarnaast is hij ook nog eens erg kritisch voor de makers van het VRT-programma ‘Down the road’. Boeva kan zich niet vinden in de manier waarop personen met een beperking worden opgevoerd in de Vlaamse media. “Als de VRT dit najaar weer een seizoen ’Down the road’ op ons afvuurt en denkt hiermee bij te dragen tot de inclusie van personen met een handicap, maakt mij dat oprecht verdrietig. Het is niet omdat in een feelgoodprogramma een specifiek gekozen groep mag opdraven om op de emoties van de kijker in te spelen, dat het ook daadwerkelijk bijdraagt tot de inclusie van die specifieke groep of mensen met een beperking in het algemeen.”

‘Knuffelbeermethode’

Boeva zelf noemt het fenomeen “de knuffelbeermethode”. “Waarbij mensen met een beperking eens van de kast gehaald worden als een knuffelbeer, even het stof er wat af blazen: ‘Kijk eens, schattig, hé!’ En hop, terug op de kast tot we het weer eens kunnen laten zien. Het is niet dat ‘Down the road’ ervoor zorgt dat er meer mensen met het syndroom van Down of een andere beperking aan het werk zijn binnen de VRT.”

De komiek haalt daarnaast ook nog het aangekondigde VTM-programma ‘Out of Office’ aan. “Op VTM zie ik een aankondiging voor een programma waarin Bruno Van Den Broecke mensen met een burn-out naar een boerderij stuurt waar mensen met een beperking werken. Wij, mensen met een beperking, zwoegen niet jarenlang om onze beperking te aanvaarden in een maatschappij die het ons zo al moeilijk genoeg maakt, om dan daarna een ‘bron van inspiratie’ te zijn.”

Volgens de comedian is het dan ook hoog tijd voor verandering. “Wij mensen met een beperking zijn hier niet om jullie jezelf beter te laten voelen. Wij zijn hier om ons eigen leven te leiden. Wij zijn geen bron van feelgood om je te laten inzien dat je dankbaar moet zijn dat je geen beperking hebt en dat het allemaal nog veel erger kan. Als jullie echt aan inclusie willen werken, laat dan mensen met een beperking zien in hun sterkte zonder dat die beperking ertoe doet. Laat ons helpen dragen in plaats van gedragen te worden. Zullen we dat afspreken?”

Volledig beeld

Zowel VRT als VTM reageerde op het bericht van William Boeva. VRT laat weten “dat het trots is op het hartverwarmende ‘Down the road’, dat al verschillende internationale prijzen won”. “We werken in andere programma’s ook expliciet aan inclusieve beeldvorming, zoals in ‘De Kemping’, waarin Evelyne niet als knuffelpersoon, maar gewoon als één van de deelnemers wordt geportretteerd”, aldus woordvoerder Jan Sulmont. Voor andere programma’s waarin personen met een beperking voorkomen, gaat VRT in overleg met verschillende middenveldorganisaties. Zo werken ze samen actief aan inclusieve beeldvorming. “In het aankomende Eén-programma ‘De klim van je leven’ staan zeven dappere Vlamingen voor de meest sportieve uitdaging van hun leven. Met een longaandoening of verstoorde ademhaling springen ze op de koersfiets om een zware bergrit te rijden in de Dolomieten”, klinkt het verder nog. In ‘Durf te vragen’ komen dit seizoen dan weer mensen met autisme aan bod.

VTM laat weten dat ‘Out of office’ mensen met een beperking in beeld brengt zonder dat die beperking ertoe doet. “Dat komt ook in het programma zelf verschillende keren aan bod. Mensen met een beperking zorgen er vanuit hun kracht en ervaring voor dat mensen met een burn-out op een andere manier naar hun leven en werk gaan kijken”, aldus woordvoerder Tine Danschutter. “We hebben ondertussen ook al contact gehad met William. Hij komt snel eens samen met ons naar een aflevering kijken. We nodigen iedereen uit om later dit najaar ook kennis te maken met ‘Out of Office’ en zo een volledig beeld te krijgen van wat het programma inhoudt.”

