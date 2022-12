Willem uit ‘Out of Office’ verovert alle harten van de kijkers: “Trots op mijn snor, anders krijg ik geen bier op café”

Showbits‘Out of Office’ is niet de grootste kijkcijfertopper van VTM, maar in korte tijd heeft het programma wel een trouwe fanbasis opgebouwd. Het programma dat draait rond mensen die kampen met een burn-out die samenleven op de zorgboerderij De Emiliushoeve. Dat is mede te danken aan Willem Wolput (28), die zich al meteen ontpopt tot publiekslieveling. Willem is amper 1 meter 22 groot, maar hij staat bijzonder optimistisch in het leven en getuigt van aanstekelijke levenslust en humor. Jarne trekt naar de Kempen voor een gesprek met Willem. Bekijk het in een nieuwe Showbits.