Will Tura viert zijn 80ste verjaardag met een tournee doorheen Vlaanderen KD

22 november 2019

15u06 10 Showbizz Will Tura (79) mag op 2 augustus 2020 tachtig kaarsjes uitblazen. Om dat te vieren gaat de keizer van het Vlaamse lied op tournee doorheen Vlaanderen. In totaal zal de zanger vijf steden aandoen. Beginnen doet hij op 10 april in Heist-op-den-Berg. De beslissing om weer te toeren komt er nadat Will afgelopen weekend een optreden gaf in de AB, klinkt het bij zijn team.

“Dat concert wakkerde het virus weer volop aan”, klinkt het in een persbericht. Will zal op tournee doorheen Vlaanderen trekken met zijn vertrouwde band onder leiding van Steve Willaert. Op vrijdag 10 april staat hij in het cultureel centrum Zwaneberg in Heist-op-den-Berg in, vrijdag 29 mei speelt hij in het Kursaal Oostende, zaterdag 6 juni doet Will Tura de Stadsschouwburg van Antwerpen aan en zaterdag 13 juni mag het Ethias Theater in Hasselt hem verwelkomen. Op zaterdag 20 juni geeft Will Tura samen met zijn muzikanten het laatste concert van de tournee in Capitole Gent.

Meer dan 55 jaar trok Will met zijn vaste liveband door Vlaanderen en naar Brussel. Na zijn 75ste verjaardag besloot hij om het wat rustiger aan te doen en werd het aantal optredens stevig teruggeschroefd. Nu gaat hij voor het eerst weer op tournee.

Fans van Will Tura kunnen vanaf vrijdag 29 november om 10 uur tickets bestellen via teleticketservice.com voor alle voorstellingen met uitzondering van het optreden in Oostende. Wie daarnaar wil gaan kijken, kan terecht op de site kursaaloostende.be.