Will Tura stopt ermee: "Ik ben nu meer thuis, maar verder is er niet veel veranderd" Erik Segers | TDS

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 BELGA

De keizer van het Vlaamse lied kondigt zijn pensioen al een tijdje aan, maar lijkt er maar niet toe te komen. "Ik wérk ook niet, hé", zegt Will, die in het echt Arthur Blanckaert heet. "Ik zei altijd tegen m’n kinderen: "Ik moet gaan spelen." En spelen blijf ik doen. Ik heb wel gezegd dat ik zou mínderen. Enfin, dat probeer ik toch." Sandy haalt haar schouders op. "Jij geminderd?" zegt ze tegen haar vader. "Nadat je dat aankondigde, ging je nog meer werken. (lachje) Ah ja, hij heeft er nu ook de nieuwe oorlogsmusical van Studio 100 bij genomen. Het woord stoppen staat niet in zijn woordenboek. (lacht) Het past ook niet bij hem."

