Will Tura krijgt standbeeld voor 80ste verjaardag Jolien Boeckx Gudrun Steen

16 juli 2020

06u15 2 Showbizz Will Tura viert op 2 augustus zijn 80ste verjaardag en dat gaat in zijn geboortestad Veurne niet onopgemerkt voorbij. De keizer van het Vlaamse lied krijgt er een standbeeld.

Het gaat om een bronzen versie van zichzelf, "realistisch met een vleugje fantasie". Het standbeeld wordt op Tura's verjaardag onthuld in het Walburgapark, tijdens een dag vol festiviteiten. Radio 2 blikt tussen 10 en 13 uur samen met de zanger terug op de onvergetelijke momenten uit zijn leven en carrière, en zendt tussen 13 en 16 uur een pre-verjaardagsfeest (een jamsessie van Tura en zijn muzikanten die op 30 juli wordt ingeblikt bij de VRT) uit. Als afsluiter brengt Eén 's avonds om 21.05 uur nog 'Hoop doet leven', de documentairefilm van Dominique Deruddere (63) over zijn leven. "Ik ben dankbaar voor wat Radio 2 en Veurne doen voor mij", zegt Will Tura. "Helaas kan het geen groot concert zijn zoals vijf jaar geleden, maar wie weet volgt dat wel voor mijn 85ste verjaardag." In Veurne, waar Tura ook ereburger is, staan er nog andere festiviteiten gepland. Zo zal de jarige in het bijzijn van 200 inwoners zijn taart aansnijden.

