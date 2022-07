Will Tura krijgt ereteken op Vlaamse feestdag: “Absoluut icoon”

Leuven Broer van zanger en acteur Iwein Segers overleden in Spanje na zonneslag: “Lander, mijn held en grote voorbeeld voor altijd”

Lander Segers (48), broer van zanger en acteur Iwein, is in Spanje overleden. Tijdens een staptocht naar Compostela werd hij geveld door een zonneslag en hij stierf een dag later in het ziekenhuis aan orgaanfalen.

15:18