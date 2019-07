Exclusief voor abonnees Will Tura kon voor een internationale carrière kiezen: “Maar het voelde niet juist aan” Redactie

11 juli 2019

06u00

Bron: De Morgen 0 Showbizz De lezer regeert! Tijdens de zomervakantie bedenkt ú de vragen voor bekende Belgische muzikanten. Deze week: Will Tura. Wij confronteerden hem met een selectie uit uw talrijke vragen. Denkt het bijna tachtigjarige icoon echt aan stoppen? Is Luk Alloo wel een geschikte schoonzoon? En is hij Barbara al vergeten?

Gaat u er echt volledig mee stoppen? (Esther Velter, Nederland)

“Ik wil even niet te veel plannen maken. Ik heb periodes gekend waarin ik 250 optredens per jaar deed, en elk voorstel aannam. Als je niet hard werkt, bereik je niets. Maar nu ben ik op een moment in mijn leven gekomen dat ik selectiever ben.

“Als ik iets doe, wil ik het góéd doen. Alleen: een mens is ook maar een mens. Ik voel dat het moeilijker zal worden. De goesting om nog op te treden is er zeker, maar ik voel de nood om er even tussenuit te knijpen. Niks moet nog, alles kan.”

Wanneer bent u nog eens in Oostende/Leuven/Kortrijk/Sint-Niklaas...? (De meest gestelde vraag)

“(lacht) Dat is altijd de eerste vraag die ik krijg: wanneer treed je nog eens op in mijn dorp of stad? Ik blijf overspoeld worden door aanvragen voor concerten. Erg mooi natuurlijk. Maar mijn focus ligt nu volledig op mijn enige concert dit jaar, op 11 juli in de AB. Ik zal optreden met mijn eigen ritmesectie, aangevuld door 52 muzikanten van het Brussels Philharmonic. Het gevoel dat zo’n orkest geeft, is onbeschrijflijk. Wanneer de strijkers inzetten, krijg ik kippenvel.”

Hoe doet u dat toch ? Op uw 78ste uw stem en uw conditie zo optimaal houden? Dat vind ik zo bewonderenswaardig. (Lisette Van Herck, Oud-Turnhout)

