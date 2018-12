Will Tura is een heel klein beetje met pensioen: "In 2019 heb ik geen enkel optreden" HL

05 december 2018

Voor de allereerste keer in zijn lange carrière heeft Will Tura (78) geen enkel concert in zijn agenda staan. "Ik heb me voorgenomen om enkel nog op te treden als het écht speciaal is."

De zanger stond dit weekend nog op het podium van de Story Showbizz Awards. Gert Verhulst won een carrièreprijs en als verrassing zong Tura het lievelingsnummer van de Studio 100-topman: 'Als de muren konden praten'. Opmerkelijk, want de jongste maanden trad Will amper op. "Ik deed dat met plezier voor Gert", zegt hij. "Het was wel wennen, want het voorbije jaar stond ik maar een paar keer op het podium. Bewust, want ik wilde niet afgeleid worden. Al mijn aandacht moest naar '40-45' gaan, de musical van Studio 100 waar ik de muziek voor mocht componeren." Maar intussen is zijn agenda voor 2019 zelfs helemaal leeg. "Er staat geen enkel concert gepland. Het is de eerste keer in mijn carrière dat me dat overkomt, maar ik vind dat helemaal niet erg. Ik krijg enorm veel aanvragen voor optredens en dat doet me echt iets. Ik hou ook enorm van mijn publiek. Toch hou ik de boot af. Ik heb me voorgenomen om enkel nog in speciale gevallen op te treden."

Elke dag joggen

Will Tura is dus een heel klein beetje met pensioen, al wil hij niet helemaal stoppen met muziek. "Ik zit ook niet stil. Ik zal altijd muziek blijven maken. Misschien breng ik nog een album met eigen nummers uit, of schrijf ik liedjes voor anderen. Ik ben 78, een leeftijd waarop het allemaal niet meer moet. Mijn stem is nog altijd goed en de goesting is gebleven. Mijn lichaam blijft ook in vorm, want ik jog bijna elke dag. Ik zoek nog een goede formule waarbij ik in optimale omstandigheden kwaliteit kan blijven leveren. Maar er is geen druk of haast. Deze vrijheid is fantastisch."