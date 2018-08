Will Tura (78) schreef de muziek voor musical '40-45': "Dit is een droom die uitkomt" TDS

30 augustus 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Strálen deed Will Tura (78) gisteren, toen het Symfonieorkest Vlaanderen voor het eerst zijn zelfgeschreven nummers voor de musical '40-45' speelde voor de cast. "Dit is een droom die uitkomt."

Al meer dan 200.000 Vlamingen hebben een kaartje gekocht voor '40-45', de spektakelmusical van Studio 100 over de Tweede Wereldoorlog. Met in de hoofdrollen Jonas Van Geel en Jelle Cleymans, die twee broers spelen. Daar hoort natuurlijk intense muziek bij, en die werd gecomponeerd door niemand minder dan Will Tura en Steve Willaert. Voor Will is het de eerste keer dat hij liedjes schrijft voor zo'n grote productie. "Maar toen ze het mij vroegen, heb ik meteen 'ja' gezegd", vertelt hij. "Het is een droom om dit te mogen doen. Al had ik wel één voorwaarde: Steve moest erbij zijn."

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN