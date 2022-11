Will Smith speelt in eerste film sinds Oscars: “Ik begrijp het als niet iedereen er klaar voor is”

Het voorval op de Oscaruitreiking dateert van maart 2022, maar mensen zijn het nog lang niet vergeten. De Hollywoodster sloeg presentator Chris Rock op het podium van de Oscars in het gezicht. Deze laatste maakte namelijk een opmerking over zijn vrouw Jada Pinkett Smith, die kaal is omdat ze lijdt aan de ziekte alopecia. In tussentijd heeft Will zich een paar keer publiekelijk verontschuldigd, maar de controversiële klap blijft nazinderen. Dat beseft ook Will Smith maar al te goed.

‘Emancipation’

In december komt zijn nieuwe film ‘Emancipation’ uit, een historische film over slavernij waarin hij de hoofdrol vertolkt. Het zal zijn eerste nieuwe project zijn sinds de spraakmakende prijsuitreiking. In een interview, ter promotie van de prent, sprak hij met journalist Kevin McCarthy. Hij vroeg Will wat hij tegen mensen zou zeggen die verklaren ‘nog niet klaar te zijn om hem weer aan het werk te zien’ sinds de heisa. “Ik begrijp het volledig als iemand er niet klaar voor is. Ik zou dat respecteren en die persoon de ruimte geven”, vertelde Smith. Maar er is één ding dat hem wel op zijn maag ligt. “Ik ben vooral bezorgd om het team. Wat regisseur Antoine Fuqua en alle andere team- en crewleden hebben neergezet is denk ik het beste werk van hun hele carrière. Mijn diepste hoop is dat mijn team niet gestraft wordt voor mijn acties.”