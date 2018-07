Will Smith schrijft eigen memoires EVDB

29 juli 2018

17u42 0 Showbizz Will Smith heeft bekendgemaakt dat hij een boek gaat schrijven. De rapper en acteur wil een motiverend boek schrijven en roept daarvoor de hulp in van Mark Manson, auteur van ' The Subtle Art of Not Giving a F**k'. Will Smith wil het boek baseren op zijn eigen ervaringen.

Mark Manson, auteur van het zelfhulpboek 'The Subtle Art of Not Giving a F**k' zal samen met Will Smith aan het boek schrijven. "Ik heb jaren aan ervaring, het is tijd dat ik die met jullie deel. Ik ga een boek schrijven, ik ga het voor jullie schrijven", deelt Will Smith mee in een video die hij op Instagram deelde.

"Ik ben er zoooo klaar voor!", klinkt het ook nog bij Smith.