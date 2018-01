Will Smith is een vlogger nu (en zijn kinderen haten het) DBJ

Will Smith kan dan wel bekend zijn van zijn blockbusters en wereldhits, toch lijkt hij in 2018 een nieuwe weg te zijn ingeslagen. De 49-jarige Amerikaan is sinds kort begonnen met het uploaden van video's op zijn eigen Youtube-kanaal. Zijn goede voornemen van dit jaar was dan ook om in het 'vlogwereldje' mee te spelen.

In zijn eerste vijf video's stelt Will Smith vooral grote levensvragen, geeft hij carrièreadvies en gunt hij zijn kijkers een blik achter de schermen van het leven in Hollywood. Een van de meest speciale video's is wanneer hij zijn zoon Trey (25) benadert en vraagt: "Heb je je ooit afgevraagd wat er moest gebeuren opdat jij hier nu zou staan?"

Na verstomming bij zijn zoon voegt hij daaraan toe: "Wanneer ik jou zie, zie ik een volwassen man, mijn bloed, mijn zaad. Waarom kan ik niet gewoon van je houden? Laat me van je houden!" Het gesprek gaat nadien verder in schaamte vooraleer Will zijn eigen grap toch binnen kopt. "Het is al goed, ik had seks met je moeder. Waarom doe je me zulke dingen zeggen Trey"?, grapt Will.