Will Smith en Jada Pinkett Smith zijn 20 jaar getrouwd en dit is zijn huwelijksadvies

18u33 0 anp Showbizz Gisteren vierden Will Smith en zijn echtgenote Jada Pinkett Smith hun twintigste huwelijksverjaardag. Dat vierde Will publiekelijk met een hele, hele mooie post op Instagram. In het onderschrift gaf hij ook meteen ook wat slim en bruikbaar huwelijksadvies mee.

"20 jaar geleden hielden we elkaars hand vast en wandelden we naïef naar het altaar. Dit is wat ik sindsdien geleerd heb: liefde is als tuinieren... Ik heb geleernd om te focussen op jou te helpen om te bloesemen in wat jij wilt worden (in wat je geboren bent om te worden)... veeleer dan te eisen dat je wordt wat mijn fragiele ego wil dat je wordt. Ik heb geleerd om plezier te halen uit het voeden van jouw dromen... veeleer dan te worstelen met jou om mijn egoïstische noden te vervullen en mijn onzekerheden in te tomen. Ik heb geleerd dat liefde luisteren is. Liefde is geven. Liefde is vrijheid. Gelukkige huwelijksverjaardag, mijn koningin! Ik ben voor altijd toegewijd aan het voeden van jou diepste waarheid."

Dat schreef Will Smith onder de trouwfoto van zichzelf en Jada. Kan het nog mooier?