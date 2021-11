Will Smith eerlijk over huwelijk met Jada: “Het is een fantasie dat we elkaar gelukkig kunnen maken”

Will Smith was te gast in ‘The Oprah Conversation’, dat te zien is op Apple TV+. Hij vertelde er over een explosieve ruzie in september 2011. Het koppel vierde er de veertigste verjaardag van Jada. Een feest dat Will drie jaar lang had gepland, maar dat zij uiteindelijk niet leuk vond. “We beseften dat het een fantasie, een illusie, was dat we elkaar gelukkig konden maken. We besloten dat zij zichzelf gelukkig moest maken en dat ik hetzelfde voor mezelf moest doen. Dan konden we als gelukkige personen terug een relatie hebben, in plaats van van de andere persoon te verwachten dat hij ons zou vervullen. We besloten gewoon: ‘Je moet ontdekken hoe je gelukkig moet zijn.’”

Spirituele reis

Daarop vroeg Oprah Winfrey of Jada en Will een andere seksuele partner konden hebben. “We praten over alles”, antwoordde Smith. “Ik denk dat het probleem voor veel mensen is dat ze enkel aan seks denken. Mensen vragen zich af: ‘Wat doen Will en Jada met andere mensen?' Wel, Will en Jada doen niet echt veel. Ze zijn op een spirituele reis om de giftige, liefdeloze delen van onze harten te reinigen. En we gaan dat samen doen, wat er ook gebeurt."

Nogal vaag, maar Smith werd ook een stuk concreter. “Nu we erover aan het praten zijn, laat me het dan ook maar zeggen: geen enkele vrouw kan me gelukkig maken, dus ik moet niet op zoek gaan naar eentje die kan proberen om me gelukkig te maken. Geen enkele man kan Jada gelukkig maken, dus ze moet ook niet op zoek gaan iemand om haar gelukkig te maken. We weten dat allebei. Er is niet één iemand die de leegte kan opvullen.”

Onconventionele relatie

Een paar weken geleden verklapte Smith al dat hij en Jada niet echt een typisch huwelijk hebben. “Jada heeft nooit geloofd in een traditioneel huwelijk”, vertelde de acteur in een interview met GQ. “Zij had familieleden met een onconventionele relatie, dus ze is ermee opgegroeid. Dat was heel anders dan hoe ik opgegroeid ben.” Het koppel heeft heel veel diepe gesprekken gehad over wat perfectie is in een relatie. “Wat is een perfecte manier om met elkaar om te gaan? Voor een groot deel van onze relatie kozen we daarbij voor monogamie, ook al zagen we dat nooit als enige optie.”

Later hebben ze een andere koers ingezet. “We hebben elkaar vertrouwen en vrijheid gegeven, met het idee dat iedereen zijn eigen weg moet vinden. Voor ons kan het huwelijk geen gevangenis zijn. En ik zeg niet dat iedereen dat moet doen. Ik zeg niet dat iemand dat moet doen. Maar de ervaring die die vrijheid en onvoorwaardelijke steun mij geeft, is voor mij de mooiste blijk van liefde.”

LEES OOK: