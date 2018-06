Will Ferdy en Mister Gay Belgium in gesprek: "Ik ken BV’s die zich van kant maken als hun kinderen homo zouden zijn" Will Ferdy en kersvers Mister Gay Belgium over leugens, onbegrip en homofoob geweld Guy Van Gestel

16 juni 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz "Bejaarden die gepest worden omdat hun kleindochter lesbisch is, dat kán toch niet", zegt Bart Hesters (32). De nieuwe Mister Gay Belgium werkt in een rusthuis en gaat de strijd aan met het taboe rond holebi's dat onder bejaarden nog steeds leeft. Hij krijgt alvast de steun van zanger Will Ferdy (91), de allereerste BV die zich ooit outte. In Dag Allemaal gingen ze deze week in gesprek.

"Wat een knappe jongen", zegt Will Ferdy bewonderend wanneer hij Bart voor het eerst ziet. Plaats van afspraak is de serviceflat op Antwerpen-Linkeroever waar de 91-jarige Will sinds drie jaar woont. Bart Hesters is de nieuwe Mister Gay Belgium en mag er dan ook best wezen. De kersverse schoonheidskoning heeft echter ook inhoud. De 32-jarige vrijgezel uit Lochristi werkt in een woonzorgcentrum en wil het komende jaar ijveren voor de aanvaarding van bejaarde holebi’s door hun leeftijdsgenoten in rusthuizen. Momenteel is dat nog een probleem, zo blijkt wanneer we een oudere homo willen betrekken bij dit interview. Kandidaten genoeg: zo’n vijf procent van de bevolking is holebi, en er is geen reden om aan te nemen dat die verhouding in rusthuizen anders zou zijn. Maar openlijk getuigen over hun geaardheid durven de betrokkenen niet.

Will Ferdy was de eerste Vlaamse vedette die openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit. In 1970 zorgde dat voor deining. "In augustus van dat jaar had ik het al eens op de radio gedaan, maar pas toen ik het in december op tv herhaalde, barstte de bom."

’t Was destijds een heel moedige stap.

Will: Het was een must. Ik schreef toen al jaren seksloze liedjes. Christine ging eigenlijk over mijn grote liefde, Raf, die mij verlaten had.

Zou je het opnieuw doen?

Will: Ik denk het wel, waarschijnlijk zelfs vroeger. Ik was al 43 toen ik het op tv vertelde.

Maar je hebt je outing wel duur betaald?

