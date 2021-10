Wilk veroverde het hart van An Lemmens in ‘Belgium’s Got Talent’, maar met gemengde gevoelens: “Het was de bedoeling dat mama er wél zou zijn”

ShowbizzDe Gentse zanger Wilk (41) - Jorg Dhondt - heeft een héél goeie beurt gemaakt in ‘Belgium’s Got Talent’. An Lemmens was al verkocht nog voor hij een noot had gespeeld. En achteraf zei ze: “Dit is het soort muziek waar ik van hou en jij bent het soort man waar ik verliefd op zou kunnen worden.” Mooie complimenten, zeker omdat Wilk met een zelfgeschreven nummer voor zijn mama auditie deed. “Het is echt afschuwelijk om als zoon te weten dat je moeder zo afziet.”

Niks dan superenthousiaste reacties heb jij gekregen.

“Ja, straf! En het geeft me nog meer voldoening omdat ‘Worry mama’ een zelfgeschreven nummer is waarin ik iets heel persoonlijks beschrijf. Dat ik daarmee anderen kan raken... Dat is fantastisch. Het gaf me een zalig gevoel om dit voor mijn mama te kunnen brengen op tv. Al was het natuurlijk met gemengde gevoelens. Van ontroering en blijdschap tot tristesse. Maar vooral fierheid.”

Het nummer gaat over jouw moeder. Zij kampt met extreme reuma.

“Mama, die nu 67 is, sukkelt al járen met haar gezondheid. Die reuma zit in haar hele lichaam. En dat al sinds haar jeugd. Met medicatie kon ze die reumatische pijn lange tijd onder ­controle houden. Maar er zijn complicaties opgetreden.”

Ze lijdt dus constant pijn?

“Dat gaat constant met pieken en dalen. Wat het moeilijk maakt voor haar om normaal te functioneren. Mama is al meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Reuma in de mate die zij het heeft... Dat is niet om mee te lachen. Mama heeft ook tijdens de coronacrisis in de kliniek gelegen. We mochten haar dus niet bezoeken. Dat was vreselijk... Want eigenlijk was het toen kantje boord.”

Jullie vreesden het ergste?

“Ja. Mijn vader en ik hebben ons toen verschrikkelijk veel zorgen gemaakt. En om die gevoelens een plaats te geven, heb ik toen ‘Worry mama’ geschreven. Een beetje als therapie voor mezelf.”

Om je emoties van je af te schrijven?

“Absoluut. Want het is echt afschuwelijk om als zoon te weten dat je moeder zo afziet. De ­onvoorspelbaarheid maakt het extra moeilijk. De ene keer slaat de medicatie té hard aan, de andere keer helemaal niet... Het is echt niet meer leefbaar bij momenten. Mijn schoonmoeder is ongeveer even oud als mama, en zij huppelt vrolijk rond, wat ik fijn vind voor haar. Maar dat het contrast zo groot is... Soms is dat pijnlijk. Mama zit bijna ­altijd in een rolstoel. Papa draagt wel heel goed zorg voor haar. Ze zien elkaar zo graag.”

Jouw moeder kon er niet bij zijn tijdens jouw ‘Belgium’s Got Talent’-auditie.

“Het was de bedoeling dat mama er wél zou zijn. Maar haar gezondheid liet het die dag helaas niet toe. Zo jammer. Ze had dat zo graag willen meemaken. Het is feitelijk dankzij haar dat ik dit nu heb gedaan. Mama heeft me de rock-’n-roll met de paplepel ingegoten. Ze zette platen van Led Zeppelin, The Doors en Jimi Hendrix op. En daar heb ik als artiest dus de mosterd gehaald.”

Jij was als kind wellicht al muzikaal, dankzij je moeder.

“Ik speel gitaar sinds m’n elfde. Ik heb ook nog contrabas gestudeerd aan de jazzstudio. Daarna volgde een heel gevarieerde carrière in de muziek. En nu vorm ik al enkele jaren met een bende van zes collega-muzikanten de band Wilk. Voor het vervolg in ‘Belgium’s Got Talent’ zullen ze wel mee op de proppen komen.”

Jullie hebben genoeg nummers om te laten horen?

“Ja. We hebben zelfs net een debuutalbum klaar. Een betere reclame dan ‘Belgium’s Got Talent’ kunnen we ons natuurlijk niet wensen. En we hopen op een plaats in de finale!”

