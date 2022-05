‘WIL’, met Matteo Simoni in de hoofdrol, wordt hét historisch drama van 2023

Begin deze maand zijn in Antwerpen de opnames gestart van de boekverfilming van ‘WIL’. De film vertelt het verhaal van drie jonge mensen die trachten te overleven in een bezette stad, waarbij Stef Aerts, Matteo Simoni en Annelore Crollet de hoofdrollen spelen.

In het drama tegen de achtergrond van WO II in Antwerpen spelen naast bovenstaande namen nog heel veel bekende acteurs mee. Onder meer Dirk Roofthooft, Kevin Janssens, Koen De Bouw, Els Dottermans en Jan Decleir spelen mee in de verfilming van de bestseller van Jeroen Olyslsaegers, die ondertussen in acht talen vertaald werd, meerdere grote literaire prijzen won, en door ‘The Times’ gekwalificeerd werd als “historische fictie op haar best.

WIL is na ‘De Patrick’ de tweede film van Tim Mielants. Eerder regisseerde hij ook al o.a. de internationale succesvolle reeksen ‘Peaky Blinders’ en ‘Legion’. “De film onderzoekt of je in tijden van oorlog een goed mens kan zijn als je doet wat je moet doen om te overleven. Of je geluk moet hebben om aan de juiste kant van de geschiedenis te staan?” zegt Tim Mielants over zijn project.

De filmopnames vinden plaats in heel België en Polen en duren tot half juli. De film zal te zien zijn in het najaar van 2023. Na een bioscooprelease in de Benelux komt de film wereldwijd uit op Netflix.