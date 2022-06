Wil Kris Jenner president van de VS worden? Realityster doet mee aan virale TikTok-trend

Muziek Duncan Laurence droomt van wereldtour­nee: “Optreden in India? Waarom ook niet!”

De Nederlandse zanger Duncan Laurence (28) ziet het groots. Zodra zijn uitgestelde tournee in Europa erop zit, is hij van plan om de rest van de wereld te veroveren. “Optreden in de Verenigde Staten of in India? Dat zie ik helemaal zitten”, klinkt het.

23 juni