Wil jij ons showbizzteam versterken? Redactie

12 juli 2019

17u16 5 Showbizz Ben jij een creatieve nieuwsjunkie die geboeid is door showbizz en/of lifestyle? Zit je bovenop de allerlaatste trends, ben je op de hoogte van elke viral en een echte social media addict? En ben je ambitieus genoeg om op freelance basis te schrijven voor het grootste nieuwsmerk van het land? Dan is DPG Media op zoek naar jou! Je verhalen kunnen belanden in de krant (Het Laatste Nieuws), online of in onze bladen.

Jouw uitdaging:

- Je spot nieuws via alle mogelijke kanalen en volgt nationale en internationale nieuwsbronnen op, waaronder persagentschappen en sociale media.

-Je neemt interviews af en bedenkt invalshoeken bij het nieuws van de dag.

-Je schrijft en herschrijft webteksten, zorgt voor pakkende titels, interessante introteksten en geschikte extra links.

-Je verzamelt beeldmateriaal (foto, video…) en maakt deze klaar voor publicatie.

-Je werkt zelfstandig, maar overlegt binnen de online redactie, de krantenredactie en met medewerkers die voor andere titels van onze groep werken.

-Je bedenkt creatieve online formats: quizzen, polls, tests, lijstjes, long reads, fotoverhalen, …

-Je interpreteert bezoekerscijfers/sitedata en past op basis daarvan de content aan.

Je profiel

-Je leeft op je smartphone, je ademt Facebook en Twitter, maar weet evengoed waar er over gediscussieerd wordt aan de koffieautomaat op het werk.

-Je bent geïnteresseerd in onderwerpen als showbizz, lifestyle, beauty, royalty, muziek, film...

-Je hebt een scherpe pen en een uitstekend taalgevoel, uiteraard schrijf je catchy en foutloos.

-Je hebt gevoel voor beeld en de impact van foto’s, video’s, afbeeldingen, grafieken...

-Je bent flexibel, zowel naar taakinhoud als naar werktijden. Een ochtend- of avondshift schrikt jou niet af.

-Je bent stressbestendig: je werkt snel en nauwkeurig, kan omgaan met werkdruk en met de continue veranderingen.

-Je bent kritisch ingesteld en durft voor je mening op te komen.

-Een afwachtende houding is niets voor jou, je neemt het heft in handen en gaat op zoek naar de info die je nodig hebt.

-Je communiceert direct en duidelijk met je collega’s.

-Nieuwe software, programmeermogelijkheden en audiovisuele toepassingen hebben je belangstelling.

Aanbod

Een nieuw avontuur vol afwisseling binnen dé leidende mediagroep van Vlaanderen.

Iets voor jou? Klik hier om te solliciteren.