Wil je net zo’n iconische hoed als Gustaph? Songfestivalzanger lanceert ze in eigen webshop

BV Hilde Van Mieghem in het gips na val van trapje in hotel: “Ik heb een giganti­sche smak gemaakt”

“Hoewel ik hier zit te lachen, is het verre van lachwekkend”, aldus Hilde Van Mieghem (65) in een bericht op Facebook. De Vlaamse actrice heeft in een hotel in Keulen een ‘gigantische smak’ gemaakt, met een gebroken pols en knokkel tot gevolg.