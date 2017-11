Wij zaten op de eerste rij: alles wat je moet weten over 'Steracteur Sterartiest', Koen moet wedstrijd verlaten TDS

23u24

Bron: VRT 0 Kristof Ghyselinck

Ook in de vierde show van ‘Steracteur Sterartiest’ moest er jammer genoeg afscheid worden genomen van een kandidaat. Het ging tussen Bab Buelens en Koen Van Impe. Na bang afwachten, moest uiteindelijk Koen de duimen leggen. Het was hoe dan ook een spannende uitzending.

Bab speelt zelf piano tijdens ontroerende versie van Teardrops

Wat een pure klasse! Bab zorgde voor een verrassende opener van de vierde liveshow met haar versie van Teardrops van Womack & Womack. Niet alleen stond er een piano op het podium, ze bespeelde die ook nog eens zelf. Ondertussen zong ze een prachtige versie van het nummer die iedereen naar de keel greep. Een kant van Bab die we nog niet kenden, maar die iedereen omver blies. Wauw!

Michiel speelt trompet en swingt erop los tijdens Mambo n° 5

Hij kan zingen, hij kan acteren en nu weten we dat hij ook nog trompet kan spelen! Michiel opende zijn versie van Mambo n°5 van Lou Bega met een zelfgespeelde intro. Daarnaast moest er ook nog gezongen worden en dat deed hij met het grootste gemak. Zijn act swingde erop los, de handjes gingen in de lucht, de meisjes hingen aan zijn lippen. En Michiel? Die amuseerde zich rot!

Hilde komt uit haar comfortzone met Because the night

Deze week overtrof Hilde zichzelf met haar versie van Because the night van Patti Smith. Niet alleen de hartenjas die ze droeg viel op, maar ook de manier waarop ze zich volledig smeet tijdens haar performance was indrukwekkend. Met haar lage stem deed ze een gooi naar de hoge noten en kwam ze helemaal uit haar comfort zone. Ze kwam, zag en overwon!

Gio bewijst dat hij de Justin Timberlake van de lage landen is

Gio Timberlake? Justin Kemper? Wij weten het verschil niet meer! Gio bracht de looks, feel én stem van Justin helemaal tot in de studio en huiskamers. Zijn versie van Senorita bracht iedereen aan het dansen en de temperatuur in de studio steeg tot zwoele temperaturen. Wij waanden ons even helemaal op vakantie!

Een innemende versie van Feeling Good door Sieg

Met deze trage, aangrijpende versie van Feeling good van Nina Simone wist Sieg het publiek weer in te pakken. En dat kwam niet alleen door zijn looks die hij mooi uitspeelde in zijn strakke pak. Vooral zijn innemende, powerfulle versie van het nummer zorgde ervoor dat we even helemaal meegezogen werden in de wereld van Sieg. Straf!

Ianthe toont girl power met Shout out to my ex

Wat een straffe madam, die Ianthe! Ze bracht 'Shout out to my ex' van Little Mix. Een nummer dat normaal door een hele band gebracht wordt, maar zij deed het even vlotjes alleen. Ze stak duidelijk al haar frustraties in het nummer, en slaagde er ondertussen ook nog in om haar te amuseren. Girl power noemen ze dat!

Good God, die Tinne Oltmans kan zingen!

Good God, die Tinne kan zingen! Ook deze week bracht ze weer iets heel anders dan de afgelopen weken. Het nummer van Anouk is niet makkelijk, maar tijdens deze swingende versie haalde Tinne vlot alle hoge noten. Ondertussen was ze zich ook nog eens duidelijk aan het amuseren, zalig om te zien!

Stan Van Samang brengt het allereerste nummer dat hij ooit bracht in Steracteur sterartiest

En Stan Van Samang? Die bracht het allereerste nummer dat hij ooit in Steracteur sterartiest zong. Message in a bottle van The Police is hem duidelijk nog steeds op het lijf geschreven. Even terug in de tijd naar het prille begin van zijn carrière, is hij meer dan terecht uitgegroeid tot één van Vlaanderens toppers. Een terechte winnaar, die Stan!

De vrijstelling gaat unaniem naar Sieg

Ingeborg, Gers en Kristel kozen deze week unaniem voor de vrijstelling! Proficiat Sieg!

Dit had je niet zien aankomen: Gio en Hilde op de pijnbank

Hilde belandde op de pijnbank maar dan gebeurde het onverwachte: ook de favoriet van Gers, Gio, belandde op de pijnbank.