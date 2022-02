Wij vonden het privé-eiland uit ‘Twee Zomers’: vanaf 10.000 euro per week kan ook u genieten op domein van Vlaamse topondernemers

TV Nora Gharib in tranen bij optreden in ‘Dancing With The Stars’ na overlijden jongetje Rayan

Nora Gharib danste gisterenavond in de halve finale samen met haar danspartner Adrian en jurylid Joffrey. Hun freestyle zag eruit als een waar feestje, maar na hun performance barstte Nora in tranen uit. Vlak voor ze aan haar optreden begon, had Nora namelijk vernomen dat Rayan, het 5-jarige jongetje dat op dinsdagavond in een waterput in Marokko was gevallen, het niet gehaald heeft.

9:13